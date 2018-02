Direto do ‘Acervo Estadão’

Desde o fim de maio, está disponível o Acervo Estado, com os 137 anos do jornal O Estado de S. Paulo. Por conta disso, levantei algumas curiosidades históricas paulistanas – para minha coluna veiculada em 25 de maio pela rádio Estadão ESPN.

Ei-las:

– Quando a primeira edição do jornal, que ainda se chamava A Província de São Paulo, saiu da gráfica, em janeiro de 1875, a capital paulista tinha pouco mais de 30 mil habitantes.

– Nessa época, a cidade não tinha nem luz elétrica nem bonde elétrico, nenhuma rua era asfaltada, a Avenida Paulista não tinha sido inaugurada e o cargo de prefeito nem sequer existia.

– O primeiro prefeito de São Paulo foi Antônio da Silva Prado que, nomeado, ficou no poder de 1899 a 1911. De lá para cá, 47 políticos diferentes ocuparam, uns por mais, outros por menos tempo, a cadeira principal da Prefeitura.

– A primeira via asfaltada da cidade foi a Avenida Paulista. Ela foi inaugurada em dezembro de 1891 e recebeu o asfalto em 1909.

– A primeira vez que uma lâmpada elétrica foi acesa na cidade foi em 10 de outubro de 1883. O jornal O Estado de S. Paulo acompanhou e registrou esse evento. E foi mesmo um evento, com cobrança de ingresso e tudo o mais. O espetáculo da luz elétrica ocorreu no Jardim da Luz e atraiu tanta gente que a administração do parque precisou pedir reforço policial.