Direto da web

__________________________________________

Em tempos de comércio virtual cada vez mais presente, o mais comum são lojas físicas fechando suas portas para se dedicar apenas às vendas on-line. Mas há também empresas que apostam na contramão: sem deixar o site de lado, abrem estabelecimentos ‘concretos’ para ter uma relação mais real com o cliente. Entre as docerias, destacam-se três exemplos recentes desse fenômeno. A Marie Marie Bakery, criada na internet em 2012, abriu há três meses uma unidade no Tatuapé (R. Azevedo Soares, 2.532, 2293-7260). Os bolos que faziam sucesso on-line seguem no cardápio da loja da zona leste. Em dezembro, a Fôrma de Pudim trocou um pequeno ateliê na Vila Nova Conceição por uma loja, aberta ao público, em Moema (R. Normandia, 102, 2309-2030). No espaço, além dos pudins já vendidos pela internet, o cliente pode encontrar ainda um simpático café, com bebidas e tostex. A Confeitaria Marilia Zylbersztajn (R. Fradique Coutinho, 942, 4301-6003) é outra doceria que migrou da web para o agito da Vila Madalena.