Que nunca faltem ruas e avenidas abertas para as crianças brincarem em São Paulo. A data comemorada nesta quarta, dia 12 de outubro, foi o gancho para o bate-papo desta terça na Rádio Estadão. Falamos sobre a história do Dia das Crianças no Brasil e várias curiosidades relacionadas. Clique no player para ouvir:

