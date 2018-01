Dia da Criança: museus de SP divulgam programação especial

__________________________________________

Os museus ligados à Secretaria da Cultura do Estado terão programação especial neste fim de semana, por conta do Dia da Criança. Na segunda (12), o Catavento (foto acima) estará aberto e com entrada grátis para todos. Confira a programação, divulgada nesta tarde pela secretaria:

Museu Catavento

O Catavento Cultural e Educacional, museu de Ciência e Tecnologia, estará aberto, excepcionalmente, na segunda-feira, 12 de outubro, com programação especial para toda a família. Às 11h e às 15h, haverá apresentação do espetáculo Viver com Saúde, que aborda a importância da alimentação saudável, por meio de atividades lúdicas e interativas. Os visitantes também poderão participar do Workshop de Novas Tecnologias e experimentar o funcionamento de tecnologias exponenciais, como Impressão 3D, Óculos de realidade virtual (Rift) e o Makey Makey – tecnologia que permite acionar o computador por meio de objetos inusitados.

MIS – Museu da Imagem e do Som

O MIS abre suas portas no feriado de 12 de outubro, segunda-feira, a partir das 11h, com uma programação cultural diversificada durante todo o dia. Os fãs da sétima arte não podem perder a Mostra Truffaut, que traz os clássicos do cineasta francês para a tela do MIS, em cópias digitais restauradas Quem adquirir o ingresso para qualquer um dos filmes da Mostra tem direito à entrada gratuita na exposição. Serão exibidas as seguintes produções: 14h30 – A História de Adele H; 17h – A Mulher do Lado; 19h30 – Jules e Jim. A visita ao Museu se completa com três exposições fotográficas no térreo, todas com entrada gratuita.

Museu do Futebol

No sábado, 10, e no domingo, 11, o Museu do Futebol preparou um dia inteiro de brincadeiras para as crianças. Vai ter brincadeira de pular corda, pega-pega, jogos de tabuleiro, corrida do saco, além de oficinas de miçangas, circuito de obstáculos e construção de teia de aranha com elásticos. As atividades começam às 11h e vão até às 17h. No sábado, a entrada é gratuita.

Museu de Arte Sacra

Que tal aproveitar o mês das crianças para conhecer uma tradicional brincadeira? Todos os sábados de outubro, às 15h, o Museu de Arte Sacra promoverá uma visita ao acervo, seguida da produção de brinquedo e exploração do jardim do Mosteiro. Os visitantes conhecerão a origem do jogo “Cinco Marias” que começou com os gregos e, apropriado pelos portugueses, ganhou esse nome tão popularmente conhecido por nós. Os participantes confeccionarão suas próprias “Marias” e explorarão o jardim do Mosteiro com esse divertido jogo.

Museu Afro Brasil

No domingo, dia 11 de outubro, o Núcleo de Educação do Museu Afro Brasil convida mães, pais e filhos para uma visita a exposição de longa duração e para uma oficina com foco em obras de arte com representação de relações de maternidade, fertilidade e parentesco. A visita mais a oficina tem duração de 3 horas. É necessário se inscrever com antecedência pelo endereço eventos.educacao@museuafrobrasil.org.br.

Museu da Imigração

Apresentações de danças infantis de grupos de comunidades de imigrantes e descendentes estão programadas para o domingo, dia 11, no Museu da Imigração. Grupos infantis das comunidades de imigrantes e descendentes começam a programação do dia. Às 15h, o Guaricana Tanzgruppe exibe ao público danças folclóricas alemãs. Em seguida, às 15h30, tem o Pedilea, grupo folclórico de danças gregas. Já às 16h, o “Música e dança brincante”, programação elaborada pela Casa do Brincar, conduzirá todos pelo mundo do faz de conta em uma atividade onde o corpo vira instrumento musical e os ritmos se misturam de maneira inusitada e divertida com violão, cavaquinho, ocean e percussão. Todas as atividades acontecem a partir das 15h com entrada gratuita e para todas as idades.

Pinacoteca do Estado

Também no domingo, dia 11 de outubro, a Pinacoteca do Estado de São Paulo promove o Pinafamília, com atividades voltadas para todas as idades, que conduzem os visitantes a uma viagem pelo acervo do Museu. Desenvolvido a partir de quatro elementos básicos das artes visuais: linha, ponto, forma e cor, o Pinafamília é formado por atividades lúdicoeducativas como visitas, jogos e espetáculos de dança que incentivam a convivência entre distintas gerações de visitantes e desenvolvem novas maneiras de olhar e entender as obras de arte da Pinacoteca. As atividades são gratuitas e acontecem no auditório e 2º andar do museu.