Dia da Bicicleta: publique fotos com a hashtag #BicicletaEstadao

Por JULIANA DEODORO

Hoje, 19 de abril, é o Dia Mundial da Bicicleta. Foi nesse dia, em 1985, que o professor Thomas B. Roberts, da Northern Illinois University, celebrou uma festa em sua casa com a presença de vários alunos.

Na verdade, trata-se de um dos dias mundiais da bicicleta. Segundo Thiago Bennichio, do Ciclocidade, o Dia da Bicicleta é comemorado várias vezes por ano, pois há datas diferentes para comemorações, municipais, estaduais, federais e internacionais. “Não há nenhuma entidade que regularize isso”, afirma.

