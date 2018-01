Dezembro sonoro

FOTO: TIAGO QUEIROZ/ ESTADÃO

Ouvidos atentos no mês que vem: entre 4 e 8 de dezembro, a cidade terá a 1ª Semana Internacional de Música, em formato semelhante ao MaMa, que movimento os bairros boêmios de Paris há seis anos. Na programação, há painéis de palestras, rodadas de negócios, workshops, exposições, happy hours e, claro, shows: serão 40 apresentações, em palcos conhecidos como os do Teatro Municipal (foto), do Riviera, do Cine Joia, entre outros. Confira a programação completa em www.simsaopaulo.com.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 22 de novembro de 2013

Tem Twitter? Siga o blog