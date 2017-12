Deveres paternos

__________________________________________

Algo comum em países da Europa (mas, infelizmente, ainda raro por aqui), trocadores de fraldas de bebês começam a ser instalados também nos banheiros masculinos, em instituições culturais do Estado de São Paulo. Na foto, está um dos seis disponíveis em sanitários do Museu Catavento, na região central da cidade. Outros espaços ligados à Secretaria de Estado da Cultura – como Pinacoteca, Estação Pinacoteca, Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS), Casa das Rosas e Museu da Casa Brasileira (MCB) – também contam com a estrutura. Em nota enviada à coluna, a secretaria ressaltou que a iniciativa é “uma recomendação”. “Não é uma exigência, mas a ideia é atender os pais que frequentam o espaço. E os museus que perceberam a necessidade foram incluindo”, afirma o texto.