‘Despedida’ da Playboy, com edições antigas

Já que a Editora Abril anunciou que não vai mais publicar a revista Playboy, depois de 40 anos de circulação, o descolado Sebo Desculpe a Poeira prepara um happy hour de saideira para a próxima segunda (7). A homenagem, marcada para começar às 18h30, será no Lanches Canetão (Rua Simão Alvares, 285, Pinheiros).

“Último Happy Hour de 2015 do Sebo Desculpe a Poeira e do Studio Firma. Uma homenagem ao fim da revista Playboy (ou, quem sabe, ao fim de uma era da edição brasileira da Playboy). Jornalistas, ex-jornalistas e coelhinhas da revista são bem-vindos”, diz o texto de divulgação do evento.

“Teremos várias caixas de Playboys vintage”, anuncia Ricardo Lombardi, o dono do Desculpe a Poeira. “Uma homenagem do sebo a uma era do jornalismo masculino.”

Mais informações aqui.