Design urbano

OLHA SÓ…

Em palestra agendada para as 19h30 desta quarta na Atec Cultural (Tel.: 11 3034-1800), o ex-professor da USP João Carlos Cauduro vai contar sua experiência à frente de alguns projetos paulistanos. Entre eles, a histórica remodelação da Avenida Paulista, nos anos 1970, a repaginação da Avenida Pacaembu, a criação da identidade visual do Metrô e a sinalização do Zoológico de São Paulo.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 18 de março de 2013

