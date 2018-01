Design urbano

OLHA SÓ…



Com quase 200 imagens, o livro ‘Design Total’ (Cosac Naify, R$ 89,90, 224 pág.), recém-lançado pelo arquiteto Celso Longo, traz detalhes de cinco projetos de identidade visual que fazem ou fizeram parte do dia a dia do paulistano: o Metrô de São Paulo (desenvolvido em 1967), o Zoológico de São Paulo (de 1972, cujas placas aparecem na foto que ilustra esta nota), a Avenida Paulista (1973), o Sistema Municipal de Transportes (1974) e o Banespa (1975) – todos esses trabalhos foram feitos pelos arquitetos João Carlos Cauduro e Ludovico Martino, do escritório Cauduro Martino.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 13 de junho de 2014

