Descrita e desenhada

No livro infantojuvenil ‘Uma Amizade de Ouro’, a garota Cleide, de 12 anos, foge com seu cachorro. O percurso é uma descoberta da própria São Paulo – a menina sai do Butantã e passa pelo Minhocão, pela Avenida São João, pelo Cemitério da Consolação…

Para escrever a narrativa, ilustrada por Jan Limpens, a escritora paulistana Marcia Kupstas hospedou-se em um hotel na São João e fez uma pesquisa de campo: visitou e fotografou diversos pontos da capital paulista. O livro sai pela editora FTD Educação.