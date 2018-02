Quatro anos depois de ser fechado para restauro, o histórico casarão da Chácara Lane, na Rua da Consolação, no centro da capital, finalmente encontra nova vocação. Foi reaberto como Gabinete do Desenho, órgão da Secretaria Municipal da Cultura voltado à exibição do acervo da Coleção de Arte da Cidade. Esta história foi tema de minha coluna veiculada pela rádio Estadão ESPN. Mais informações, neste link.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.