‘Depois da Rua Tutoia’, de Eduardo Reina

Será lançado na noite desta quinta (7), a partir das 19h, no bar Canto Madalena (R. Medeiros de Albuquerque, 471, Vila Madalena) o livro ‘Depois da Rua Tutoia’, do jornalista Eduardo Reina. “É a história, um romance, de um bebê sequestrado por agentes da ditadura militar e entregue a um empresário que financiava a repressão nos anos 1960 e 1970 em São Paulo”, apresenta o autor. “A história começa na década de 1960 e vem até hoje, contando os dissabores, desilusões e a busca dessa mulher por seus verdadeiros pais. No meio de tudo isso ela se torna uma freira e passa por mil problemas, até chegar aos dias de hoje, quando um antigo amor a procura e a saga tem nova reviravolta.”

Reina é atualmente coordenador do Departamento de Imprensa da Artesp, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo. Trabalhou em vários jornais, revistas e periódicos, rádios e televisão em São Paulo e no interior, desde 1983 – entre os quais, o Estado. É autor do livro de contos policiais “No Gravador” (2003).