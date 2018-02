FOTO: REPRODUÇÃO

Está confirmado: a Festa Alternativa de Poesia (Flap) ocorrerá nos dias 20, 21 e 22 de setembro, com abertura provável na Casa das Rosas, na Avenida Paulista, espaço conhecido pela programação literária. Quem quiser acompanhar a organização pode seguir a página do evento no Facebook. E neste sábado, a partir das 14h, ocorre a Pré-Flap, na Casa das Rosas.

Tema da coluna veiculada pela rádio Estadão em 5 de julho de 2013