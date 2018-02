Dentro do claustro do Mosteiro de São Bento, um papa que mais gostava de ouvir do que de falar

Entre a noite do dia 9 e a tarde do dia 11 de maio de 2007, período em que se hospedou na casa religiosa, o papa se sentou à mesa por seis vezes, entre cafés da manhã – ocasiões em que a maior atração eram os tradicionais bolos e pães preparados pelo Mosteiro –, almoços e jantares

12 de dezembro de 2006. Foi quando uma comitiva do Vaticano, em visita a São Paulo, definiu que o Papa Bento XVI ficaria hospedado no Mosteiro de São Bento, fundado em 1598 no centro da cidade. “Para nós, monges, foi uma grande alegria receber o papa. Felicidade ainda maior porque ele, quando se tornou líder máximo da Igreja, escolheu o nome de Bento, nosso patrono”, comenta Dom João Evangelista Kovas, um dos membros da comunidade monástica.

Com a definição do local, vieram três pedidos: que os aposentos do papa contassem com três ambientes (dormitório com banheiro, escritório e uma sala para recepcionar visitas); que toda a comitiva papal tivesse quartos individuais, com banheiro; e nada de peixe ou frutos do mar nas refeições.

Aqueles cinco meses foram de reforma e preparação para os monges. O quarto que recebeu Bento XVI mantém, até hoje, as mesmas configurações, mesma decoração, tudo do jeitinho que foi preparado à época, como se fosse um memorial. Ali estão livros de literatura, arte e história brasileiras e quadros.

“Preocupamo-nos em ambientá-lo ao País e deixá-lo muito confortável durante a estadia. Sabíamos que ele precisava do mosteiro como um local de repouso e descanso, entre tantas atividades”, diz Kovas. “Os monges, por exemplo, foram orientados a não tietá-lo. Mesmo assim ele foi atencioso com todos e fez questão de cumprimentar, um a um, no dia da chegada e no dia da partida.”

O Mosteiro reservou 13 quartos para o papa e sua equipe. Além dele, se hospedaram ali seu médico e enfermeiro particulares, cinco seguranças desarmados, o cerimoniário geral, dois secretários e outros dois assistentes.

As refeições foram servidas como manda a tradição – massa de entrada, prato principal e sobremesa, sempre com doces brasileiros – e o papa gostou de modo especial do nhoque de mandioquinha. Havia vinho disponível em todas essas ocasiões, mas ele preferiu suco de laranja. “Gostava muito de laranja”, recorda-se o monge. A exceção foi no almoço do segundo dia, quando o papa recebeu, à mesa, um grupo de cardeais. Aí fez um brinde especial ao mosteiro e tomou espumante.

Esses foram os principais momentos em que o papa conversou com alguns monges. “Ele falou muito sobre a importância de sermos um mosteiro urbano, de estarmos no meio de uma grande cidade – e não em uma floresta ou em um deserto”, lembra Kovas. Bento XVI dirigia-se a todos em italiano – mas entendia bem quando alguém o interpelava em português. “Mas ele gostava mais de ouvir do que de falar”, revela o monge.

