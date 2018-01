Dentro de contêineres

Batizado de Superloft, o complexo cultural da Rua Cardeal Arcoverde, 2.926, em Pinheiros, é feito com a junção de 34 contêineres marítimos. Trata-se da maior edificação de caixas metálicas já montada no País. Ali dentro, uma intensa programação: são eventos musicais, gastronômicos e exposições de arte. “A proposta deste equipamento cultural transcende a sua destinação como ferramenta polarizadora e de promoção da cultura e do entretenimento urbano. A vida urbana seduz o ser humano, mobilizando aqueles que buscam a paradoxal convivência ‘coletiva-individualista’, frenética, difusa, atemporal e efervescente”, filosofa o diretor do espaço, Alex Tessitore. “Somos um mosaico a ser construído a partir da visão dos artistas, dos visitantes e das atividades promovidas.”

