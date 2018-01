__________________________________________

Os 94 degraus que ligam as ruas Patápio Silva à Medeiros de Albuquerque, na Vila Madalena, foram totalmente renovados. A partir das 10h de sábado (15), será a vez de os moradores participarem. Eles poderão ajudar a decorar os azulejos que devem ser instalados na lateral da escadaria até o dia 30/8.

A intervenção é parte da programação do DW! Design Weekend, evento que tem como objetivo promover a cultura do design em São Paulo.