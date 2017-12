Decoração importada

São Paulo deve ganhar, no mês que vem, uma unidade da rede de restaurantes P.F. Chang’s – vai ser na Avenida Juscelino Kubitschek. Assim como nas outras 255 casas da rede em todo o mundo, a paulistana também terá seus murais com cenas do dia a dia do povo chinês (foto). Serão dois – um com 6 m por 1 m; outro com 3 m por 1,3 m. Ambos pintados pela artista Marlowe Hermanovski, nos Estados Unidos, e trazidos já prontinhos para o Brasil.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 25 de julho de 2014

