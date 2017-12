De volta ao ‘Mundo da Lua’

Daquelas pérolas do YouTube, está no ar o documentário ‘Diário de Bordo de Uma Viagem à Infância’, que conta a história da série ‘Mundo da Lua’, produzida e exibida pela TV Cultura entre 1991 e 1992.

Caprichadíssimo, o filminho de 25 minutos é uma produção de oito alunos do curso de Rádio e TV da Universidade São Judas – foi feito como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Contém depoimentos de boa parte do elenco da série: de Luciano Amaral, o Lucas Silva e Silva, a Antonio Fagundes, o pai do menino.

Mais informações nesta página do Facebook.