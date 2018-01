Foram 519 participações entre 28 de março de 2011 (quando falamos sobre o primeiro automóvel que circulou em São Paulo) e 27 de agosto de 2014 (com curiosidades sobre o Parque Ibirapuera). Depois de um hiato de dois anos, a coluna ‘Paulistices’ voltou a ser veiculada pela rádio Estadão (FM 92,9), emissora do Grupo Estado. As participações ocorrem toda terça e quinta, por volta das 10h45.

