De volta, a Flap vem aí!

OLHA SÓ…



Nascida em 2005 como contraposição à Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), a Festa Alternativa de Poesia (Flap) prepara-se para retornar, após três anos de hibernação. “A ideia do evento é fazer perguntas, entender as muitas facetas políticas da literatura”, comenta a escritora Ana Rüsche, uma das organizadoras. O evento deve acontecer entre 20 e 22 de setembro, com abertura provável na Casa das Rosas e programação espalhada pela região central.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 31 de maio de 2013

Tem Twitter? Siga o blog