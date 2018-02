De olho nos bairros

FOTO: DIVULGAÇÃO

Em parceria com o colégio privado Vera Cruz, uma incorporadora trabalha com crianças de escolas públicas paulistanas desde o ano passado. Os alunos são incentivados a conhecer a história do bairro onde estudam – até agora, foram abordados Tatuapé, Saúde e Pirituba – e a produzir obras artísticas relativas à região. Ampliados, os trabalhos são expostos nos tapumes dos empreendimentos imobiliários da empresa. Já participaram 100 crianças e adolescentes de até 15 anos de idade.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 19 de julho de 2013

