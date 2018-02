De NY para SP

_____________________

Olhando de longe, parece um daqueles prédios de Nova York, com tijolos à vista e suas escadinhas externas. No edifício paulistano Brookfield Home Design, em construção no bairro de Pinheiros, entretanto, esse detalhe da fachada não passa de pintura.

Trata-se de um painel permanente concebido pelo artista espanhol David Dalmau, que ficará à frente dos elevadores panorâmicos das duas torres do prédio. Poderão ser vistos tanto por quem está dentro deles quanto pelos pedestres e motoristas que passarem pela rua. À noite, um toque especial: a arte ficará iluminada pelas caixas dos próprios elevadores, destacando os andares à medida que ele subir ou descer.

As 45 cenas criadas por Dalmau para o empreendimento foram inspiradas no cotidiano de um famoso bairro nova-iorquino, o Soho.