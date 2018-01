De madrugada

Estreou na última quinta (14) pelo canal Urban Feed no YouTube (urbanfeed.tv), a série documental ‘Madrugada Desperada’. Com apresentação de Fernanda Young, o programa traz personagens com um elo comum: todos utilizam o espaço público e as madrugadas paulistanas para criar suas intervenções artísticas. Cada episódio é dedicado a um artista.

Um dos retratados na série é o artista plástico Leandro Dário, conhecido por espalhar obras de crochê pela cidade. Também será mostrado o trabalho do Coletivo Rolê, composto por fotógrafos profissionais e amadores que se dedicam a registrar cenas inusitadas da noite paulistana; Aline Tima, artista que organiza impactantes performances com skatistas vestidos de burca; VJ Suave, grupo que projeta desenhos em movimento em empenas e fachadas de prédios da cidade; o coletivo de festas performáticas Venga, Venga; o fotógrafo e agitador cultural Chico Tchello, organizador dos eventos públicos no Buraco da Minhoca; entre outros exemplos de São Paulo.