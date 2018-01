Em abril deste ano, a administração do Aeroporto de Congonhas incentivou que entusiastas da aviação tirassem um dia para fotografar o terminal. As melhores imagens agora podem ser conferidas, a partir desta quinta (25), em exposição no próprio aeroporto – no corredor de acesso ao desembarque.

Os cliques também estão disponíveis neste link.