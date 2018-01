De carrinhos

Setenta carrinhos com cerca de 60 cm cada foram parafusados na empena de um prédio na esquina da Rua Amauri com a Avenida Brigadeiro Faria Lima, no Itaim Bibi. Trata-se de uma intervenção urbana curiosa: à noite, quando uma iluminação especial é acionada, a sombra formada por esses objetos cria uma imagem de um jogador de futebol em ação, com 15 metros de altura.

Bancado por uma empresa patrocinadora da Copa do Mundo, o projeto contou com o trabalho do artista Eduardo Srur, conhecido por intervenções que mexem com a paisagem da cidade. A obra ficará exposta até 15 de julho. Toda a montagem foi filmada e transformada num pequeno vídeo que pode ser visto abaixo:

No Parque Trianon, na Avenida Paulista, está prevista uma outra intervenção interessante. Da artista Roberta Carvalho, o projeto Symbiosis consiste na projeção de imagens nas copas das árvores. Começa na sexta-feira (4) e vai até o dia 8, sempre a partir das 19h e com entrada grátis. Confira as imagens abaixo:

ATUALIZAÇÃO: O projeto Symbiosis foi transferido para a Casa das Rosas.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 27 de junho de 2014

