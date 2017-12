De bike na cidade

OLHA SÓ…



Depois de ser lançado no Rio, acaba de ser apresentado em São Paulo um manual para incentivar o uso das bicicletas nas comunidades. Elaborado pela organização não governamental Embarq Brasil, o texto mostra a importância desse meio de transporte na cidade. De acordo com os ativistas, a iniciativa tem tudo a ver com São Paulo, já que a prefeitura pretende inaugurar uma ciclovia por semana – até chegar a 400 km. A íntegra do manual pode ser conferida neste link.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 4 de julho de 2014

