Data para se lembrar da cidade

Para celebrar o aniversário de São Paulo, o Museu da Pessoa separou uma coleção especial com imagens que retratam a história da cidade e de seus moradores. É o caso do Fusca que ilustra esta nota – o primeiro carro da família da imigrante espanhola Angela Dolores Garcia Rodrigues, em fotografia de 1964. No dia 25/1, das 10h às 13h, o museu estará aberto com uma mostra de vídeos em seu estúdio, com memórias daqueles que nasceram ou adotaram a capital para viver.

R. Natingui, 1.100, V. Madalena. Grátis.