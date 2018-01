Das ruas para a galeria

Grafiteiros e pichadores foram convidados pelo curador Paulo Trevisan a ocupar a Galeria TATO com suas coloridas e irreverentes criações. O resultado pode ser conferido na mostra ‘Inside – Deslocamentos da Street Art’, com traços conhecidos dos muros, túneis e viadutos paulistanos – de autoria de Iaco viana, Kaleb, Luiz83, Mauro Neri e Socidas Makflay. Mas não espere ver na exposição ‘mais do mesmo’ do que já existe nas ruas. Ali, os artistas usaram outros tipos de suporte, como esculturas, e materiais que vão do papel ao néon.

Inside – Deslocamentos da Street Art. Galeria Tato. R. Mateus Grou, 576, Pinheiros, 98171- 2121. 10h/19h (sáb., 10h/16h; fecha dom.). Até 4/10.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 22 de agosto de 2014

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tem Twitter? Siga o blog