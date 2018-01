Das ruas de SP para o Rock in Rio

__________________________________________

Elzo Henschell tem 28 anos e quer ser o “maior guitarrista do mundo”. Ele mora em Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo, e é visto com frequência com sua guitarra na Avenida Paulista, no Vale do Anhangabaú e na Praça da Sé. Na última sexta, ele viveu o – até agora – auge de sua carreira: tocou no Rock in Rio.

Trata-se de uma ação de um patrocinador do evento, é verdade. Henschell foi um dos músicos escolhidos pelo Itaú para a campanha “O som das ruas”, que deve ir ao ar a partir da noite desta quarta (23) nas TVs, cinemas e redes sociais.