Da (sua) rua

FOTO: LARISSA MIWAKO/ DIVULGAÇÃO

Em 2011, o grupo Omstrab dançou em pontos tão diferentes quanto o Aeroporto de Congonhas, a Rua 25 de Março, o Largo da Concórdia e a Praça da Sé (confira o vídeo abaixo).

Era uma pesquisa para o espetáculo ‘Cidade’, que eles apresentam domingo (3), no Parque Villa-Lobos. “Fizemos intervenções em todas as regiões de São Paulo”, conta o coreógrafo Fernando Lee, diretor e idealizador no núcleo.

Trabalho concluído, foi a vez do grupo abrir a temporada de exibições. Até o fim do ano serão 50 apresentações, em palcos convencionais e em espaços públicos – o Omstrab já levou ‘Cidade’ à Rodoviária do Tietê, ao Parque da Aclimação e a diversas bibliotecas públicas.

O espetáculo é composto por sons, movimentos e imagens baseados no dia a dia da cidade – e na rotina do paulistano. Lee diz que se trata de um diálogo corporal com São Paulo, inspirado na metrópole e pela metrópole. O mote, aliás, é recorrente nas coreografias do grupo. “O Omstrab tem 18 anos e é essencialmente paulistano.”

Parque Villa-Lobos. Anfiteatro (750 lug.). Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, 3021-6285. Dom. (3), 11h. Grátis

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 1º de novembro de 2013

