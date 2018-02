Sim. Mas é preciso enveredar por uma das trilhas do Parque Estadual da Serra do Mar, em Marsilac, no extremo sul do município. A 55 quilômetros da Sé, dá para ver – se o tempo estiver bom – o mar de Itanhaém.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 18 de abril de 2011

