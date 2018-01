Da literatura persa

A série Paulistices na Copa traz hoje uma curiosidade paulistana do Irã – que joga contra a Nigéria às 16h. Ou melhor: da Pérsia, como a região era chamada no passado.

Trata-se do tradicional grupo de restaurantes Rubaiyat. A explicação está no próprio site oficial da empresa paulistana. Veja:

“Para quem não sabe, o nome Rubaiyat vem de uma coleção de poemas de autoria do matemático, astrônomo e poeta Omar Khayyan (1048-1131). Originalmente escritos em persa, com quatro linhas. Em persa, a palavra rubaiyat significa “quadra”. Uma das estrofes do Rubaiyat de Omar Khayyam diz mais ou menos assim:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mesmo se só tivéssemos para comer um naco de pão,

um pernil de carneiro e uma ânfora de vinho,

para nós dois, no deserto, isso seria mais que suficiente.

Nossa riqueza seria maior do que a de qualquer sultão.”

Ps.: Não há nenhuma rua denominada Irã no município de São Paulo. Mas, no distrito do Ipiranga, existe uma chamada Pérsia.