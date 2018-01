Da história para o livro

Batizado de Ouro Para o Bem de São Paulo, este edifício do centro da cidade foi erguido com o dinheiro das joias e alianças que paulistas doaram à causa constitucionalista. Com o fim dos conflitos de 1932, diante do receio de que o ouro arrecadado para as batalhas fosse confiscado pelo governo Vargas, tudo foi doado para a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que decidiu investir em empreendimentos imobiliários. O histórico prédio aparece no recém-lançado livro infantojuvenil ‘Uma História de Ouro e Sangue’, de Manuel Filho (Ed. do Brasil, R$ 53).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.