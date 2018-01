Da flora australiana

FOTO: DANIEL TEIXEIRA/ ESTADÃO

Às 19h de hoje, tem Austrália e Chile. E uma curiosa ligação do país da Oceania com São Paulo é o eucalipto. Árvore típica de lá, acabou trazida ao Brasil, em 1909, por meio de um paulistano: o engenheiro agrônomo Edmundo Navarro de Andrade (1881-1941).

Rapidamente se espalhou. Atualmente, o eucalipto tem grande importância econômica.

A Austrália também aparece na malha urbana da cidade: há uma rua com o nome do país no distrito do Jabaquara.

