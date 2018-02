Cursos sobre SP

Para comemorar o aniversário de 300 anos da elevação de São Paulo de vila a cidade, o Museu Paulista – conhecido como Museu do Ipiranga – terá dois cursos gratuitos em julho e agosto: Memória da Cidade: História, Memória e Patrimônio em São Paulo e O Museu Paulista e a História de São Paulo: 300 Anos de Elevação de São Paulo a Cidade (1711-2011).

Inscrições. O primeiro curso será de 11 a 16 de julho, no próprio museu, e as inscrições estão abertas. O outro está marcado para 10 a 19 de agosto e as inscrições começam em 18 de julho. As vagas são limitadas. Informações pelo telefone (11) 2065-8075 e no site www.mp.usp.br.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 13 de junho de 2011

