A partir do ‘Álbum Comparativo da Cidade de São Paulo’, com fotos de Militão Augusto de Azevedo (1837-1905), o Centro de Pesquisa e Formação do Sesc prevê um curso sobre olhares e interpretações de São Paulo. Os encontros começam no dia 17/1. Informações: 3254-5600.

