Curso forma zeladores do patrimônio

Em um projeto pioneiro em São Paulo, 40 alunos vêm sendo formados para ser zeladores do patrimônio histórico, artístico e cultural. Desde junho, eles frequentam gratuitamente as aulas. A iniciativa partiu do conservador e restaurador Antonio Sarasá, em parceria com o Museu de Arte Sacra, que cede o espaço e a infraestrutura para o curso.

O projeto é financiado pela Obra Assistencial Dona Cecília Galvão Vicente Azevedo, que bancou os cerca de R$ 300 mil necessários. “Gastamos milhões de reais, todos os anos, com restauração aqui em São Paulo. E gastamos quase zero em conservação”, diz Sarasá, coordenador do curso. “Por isso, acho importante formarmos pessoas qualificadas para trabalhar nos prédios, públicos ou privados, que tenham importância histórica”, completa.

