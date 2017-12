Curso ensina a comprar peixe para a Páscoa

__________________________________________

O chef Checho Gonzales promove aula seguida por almoço na próxima terça (22), para ensinar a escolher e preparar peixes frescos para a Páscoa – como alternativa ao tradicional bacalhau que, importado, chega a preços proibitivos com a alta do dólar.

É a primeira vez que Checho oferece um minicurso em seu restaurante localizado no Mercado Municipal de Pinheiros, a Comedoria Gonzales. A ideia é que ele vá, com os alunos, até a peixaria e outros estabelecimentos do Mercado para adquirir os ingredientes a serem utilizados. Em seguida, o grupo invade a cozinha de Checho e prepara o almoço.

Batizado de ‘Páscoa com Intensidades de Sabor Gallo’ – por conta da marca de azeites -, o curso começa às 10h e custa R$ 32 (preço que inclui o almoço). O Mercado de Pinheiros fica na Rua Pedro Cristi, 89. O box da Comedoria Gonzales é o de número 85.