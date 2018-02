Curso de paulista

OLHA SÓ…



Quer aprender mais sobre a história do Estado de SP? Começa no dia 15/8, o 10º ‘Curso de História de São Paulo – Entre o Rural e o Urbano’, com aulas que tratam das relações entre campo e cidade desde a formação da capitania (confira a programação detalhada em bit.ly/histsp). São 10 aulas, sempre às quintas, todas grátis. A inscrição é por aula: você pode assistir todas elas (ou uma só). E os participantes ainda ganham o livro ‘São Paulo: das tribos indígenas às tribos urbanas’.

Teatro CIEE. R. Tabapuã, 445, Itaim Bibi, 3040-6541. De 15/8 a 17/10; 5ªs, 9h/12h; grátis. www.ciee.org.br/portal/eventos

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 26 de julho de 2013

