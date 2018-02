Curso de férias: para entender o Universo

FOTO: TIAGO QUEIROZ/ ESTADÃO

Para quem gosta de Astronomia, uma boa pedida: o Planetário Johannes Kepler, uma das atrações da Sabina Escola Parque do Conhecimento, oferece três minicursos gratuitos entre os dias 9 e 26 de julho.

A programação começa com o astrônomo Marcos Calil, que ensina História da Astronomia nos dias 9, 10, 11 e 12. Do dia 16 ao 19, o professor Emerson Perez ministra o curso O Céu das Quatro Estações, com a introdução conceitos sobre a observação a olho nu e com instrumentos de pequeno porte. Em seguida, é a vez da professora Rachel Zuchi, que dá um curso básico de Astronomia Geral.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja a programação completa:

Minicurso – História da Astronomia

Professor: Marcos Calil

De 9 a 12 de julho, das 19h às 21h

Assuntos abordados: 1. Astronomia na pré-história: construções megalíticas; 2. Astronomia pré-helênica: sumérios, acádios, assírios, caldeus e babilônios; 3. Movimento aparente dos astros e a retrogradação dos planetas; 4. Astronomia egípcia; 5. Astronomia grega e as concepções astronômicas das escolas filosóficas; 6. Astronomia grega e os sistemas de mundos; 7. Astronomia romana; 8. Aula na sala de projeção do Planetário: visão do Universo na época da Astronomia Geocêntrica; 9. Astronomia na Idade Média e no Renascimento; 10. Astronomia contemporânea.

Minicurso – O Céu das Quatro Estações

Professor: Emerson Perez

De 16 a 19 de julho, das 19h às 21h

Assuntos abordados: 1. Definições básicas; 2. Esfera celeste; 3. Localização geográfica e espacial; 4. Instrumentos para observação; 5. Observação a olho nu; 6. Constelações; 7. Particularidades do Céu das Quatro Estações.

Minicurso – Astronomia Geral

Professora: Rachel Zuchi

De 23 a 26 de julho, das 19h às 21h

Assuntos abordados: 1. Formação do Sistema Solar; 2. Definições dos componentes do Sistema Solar; 3. Características físico-químicas e orbitais dos planetas e; 4. Limite do Sistema Solar; 5. Evolução Estelar; 6. Galáxias.

Serviço:

Planetário Johannes Kepler

Sabina Escola Parque do Conhecimento – Rua Juquiá, s/nº, bairro Paraíso (entrada na altura do nº 135), Santo André

Mais informações pelo telefone (11) 4422-2000