FOTO: REPRODUÇÃO

A canonização do jesuíta José de Anchieta deve acontecer amanhã. Os postuladores da Companhia de Jesus entregaram ao Vaticano um documento com 488 páginas e o registro de 5.350 histórias de pessoas que alcançaram graças rezando ao beato. Recentemente, em coluna veiculada pela Rádio Estadão, conversamos sobre curiosidades paulistanas do religioso – há relíquias dele expostas no Pátio do Colégio, por exemplo. Clique no player abaixo para ouvir:

Paulistices na Rádio Estadão