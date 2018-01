Localizada no coração do Bexiga, na região central de São Paulo, a editora FTD decidiu abrir suas portas e oferecer oficinas de capacitação a moradores de baixa renda do bairro. O foco é a inserção no mercado de trabalho. Na programação, há aulas de tecnologia, confecção de fanzines e oficinas comportamentais – que ajudam na autoestima e a se portar numa entrevista de emprego.

