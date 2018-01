Cultura na Secretaria da Cultura

Na tarde desta sexta (27), a Secretaria da Cultura do Estado lança um programa com atividades grátis em sua própria sede, na Rua Mauá, bairro da Luz, região central de São Paulo. Batizado de Estação Cultura, o projeto vai promover palestras e discussões sobre arte, cultura e patrimônio, além de intervenções artísticas e exposições.

As atividades serão realizadas no auditório, localizado no 1º andar da Secretaria, com capacidade para 130 lugares, que serão preenchidos por ordem de chegada.

Veja a programação de hoje:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

16h – Palestra “Patrimônio Cultural: O que é preciso saber para preservar”

17h – Roda de samba com a comunidade do Samba de Bumbo, de Pirapora do Bom Jesus (foto que ilustra este post)

17h30 – Abertura da exposição “Patrimônio Documentado”

Estação Cultura

Local: Secretaria da Cultura do Estado (Auditório) – Rua Mauá, 51, Luz