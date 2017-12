__________________________________________

Fundada em 1554, São Paulo não ‘teve’ Idade Média, é claro. Mas o Mosteiro de São Bento, instituição paulistana cuja ancestralidade testemunhou o período, está com uma exposição onde é possível conferir itens dessa época. ‘Uma Apologia da Idade Média’, em cartaz até domingo (19), com entrada grátis, traz iluminuras, tapeçarias, peças sacras, espadas, elmos de templários e até a réplica de um trono francês do século 13.