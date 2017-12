Cultura acessível

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

__________________________________________De acordo com o Instituto Mara Gabrilli, 252 teatros, museus, cinemas, bibliotecas e outros equipamentos culturais de São Paulo estão preparados – ao menos em parte – para receber usuários com algum tipo de deficiência. Trata-se de um público imenso, de 2,7 milhões de paulistanos. Esses estabelecimentos estão listados no ‘Guia de Acessibilidade Cultural da Cidade de São Paulo’, material que está em sua segunda edição e é distribuído, de graça, nas próprias instituições culturais. Ele também pode ser conferido pelo site www.acessibilidadecultural.com.br . Um dos bons exemplos listados é o Teatro Sérgio Cardoso (foto), no Bexiga.