Croatas paulistanos

__________________________________________A maior parte dos imigrantes croatas chegou a São Paulo entre 1924 e 1925 – quando desembarcaram no Porto de Santos cerca de 500 famílias da região que, na época, pertencia à Iugoslávia (a Croácia só se tornou independente em 1991). Para comemorar simbolicamente os 90 anos dessa imigração, descendentes realizaram um almoço no último domingo, na sede da Sociedade Amigos da Dalmácia – Croácia, na Mooca. No cardápio, iguarias típicas como peixe salgado e repolho roxo. A festa também contou com danças tradicionais.