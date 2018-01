Crie uma rota turística na cidade

PARA DESCOBRIR SP

Um concurso está aberto para escolher minirroteiros turísticos dentro da cidade de São Paulo. Os interessados têm até sexta para inscrever sua ideia no site www.aoka.com.br/pt.ebulicao.social. Há prêmios para os melhores (mais informações no próprio site) e o grande vencedor terá sua rota realizada no dia 25 de janeiro, quando a capital completa 458 anos.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 26 de setembro de 2011

Tem Twitter? Siga o blog