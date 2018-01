Lançado na última quinta, o livro Cortiços – A Experiência de São Paulo traz fotos como a acima, que mostra moradia situada no bairro do Brás. Até o dia 31, as imagens ficam expostas na Estação Júlio Prestes.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 2 de agosto de 2010