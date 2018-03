Duas revoadas de pipas deixaram o céu paulistano mais bonito no fim de semana. No total, foram 3 mil papagaios: no sábado, em Guaianases, zona leste, e ontem em Santana (foto), zona norte.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 6 de setembro de 2010